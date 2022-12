Luana Piovani critica Pedro Scooby e sobra até para a atual esposa, Cintia Dicker - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2022 10:04

Através dos stories, a artista admitiu que expõe seus problemas com Scooby nas redes sociais porque dá certo. "Eu faço porque funciona. Passar vergonha 'em praça pública' leonino não quer. Tanto funciona, que funcionou. Claro que é para 'inglês ver'. Porque nunca checará ou se importará com o conteúdo visto. Mas já alguma coisa", explicou a atriz, referindo-se à imagem que o surfista postou na web, onde garantia monitorar os celulares das crianças.





Em seguida, Piovani falou sobre o que a fez permitir que os pequenos passassem as festas de fim de ano com o pai, no Brasil. "Depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício meu em nome deles", afirmou ela, que alegou saber que a filha de Cintia passaria por cirurgias ao nascer. "Quando soube da condição não acreditei que, ainda assim, queriam três crianças em casa, mas essa foi a escolha deles", acrescentou.

A atriz ainda opinou que Pedro Scooby deveria ser gentil com ela, já que havia ficado sem dormir por conta da preocupação com o parto de Cintia. "Mandei mensagem às 7h querendo notícias. Alguém responder? Claro que não. Consideração por mim nunca existiu. Liguei para falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir pra mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante , calmamente, ouço a primeira patada:' vai querer mandar na minha casa?'. E, aí, se deu a sequência de grosseria, até a desligada de telefone na minha cara. Assim que ele trata a mãe dos filhos dele, que tanto fez por ele", relatou.