Publicado 28/12/2022 09:58 | Atualizado 28/12/2022 09:58

Rio - Após anunciar que reatou o casamento com MC Guimê, Lexa, de 27 anos, contou para os fãs que uma sensitiva previu que ela será mamãe. O alerta foi feito por Lene Sensitiva que enviou uma mensagem para cantora, no direct do Instagram, avisando sobre uma possível gravidez. "Você vai ser mamãe. Parabéns", escreveu. A funkeira mostrou o print da mensagem para seus admiradores e reagiu: "Eita lele".