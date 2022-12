Gkay foi medicada e liberada nesta terça-feira - Reprodução do Instagram

Publicado 28/12/2022 08:44 | Atualizado 28/12/2022 08:52

Rio - Gkay, de 30 anos, foi hospitalizada em São Paulo, nesta terça-feira, após se sentir indisposta. A humorista foi medicada e recebeu alta no mesmo dia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista à "Quem".

"Gkay teve apenas uma indisposição. Não foi levada ao hospital de ambulância. Está totalmente lúcida. Já foi liberada. Está indo pra casa", informou um representante da atriz.

A influenciadora digital deu entrada no hospital em meio a polêmicas envolvendo seu nome. Tudo começou no último domingo, quando Fabio Porchat citou Jô Soares, que faleceu aos 84 anos, em agosto, e cutucou a humorista durante o "Melhores do Ano", no "Domingão com Huck", da TV Globo. "O que Jô Soares faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar", afirmou ele a Tatá Werneck.



A atriz lamentou a situação no Twitter. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", afirmou Gkay em um trecho do desabafo.