Alexandre Nero e Astrid Fontenelle apoiam Fabio Porchat em polêmica com GkayReprodução do Instagram

Publicado 27/12/2022 12:09 | Atualizado 27/12/2022 12:29

Rio - Vários famosos demonstraram apoio a Fabio Porchat após o humorista se manifestar no Instagram sobre a polêmica envolvendo ele e Gkay. Alexandre Nero, Astrid Fontenelle, Maria Gadú e Gregório Duvivier foram algumas das celebridades que comentaram no vídeo publicado pelo apresentador no Instagram. Na postagem, Porchat se diverte ao relembrar uma piada que fez e não funcionou em um programa de Ronnie Von, negou que o comentário feito sobre a influenciadora no "Melhores do Ano", no "Domingão com Huck", da TV Globo, tenha sido humilhante e ainda ressaltou que não pediu desculpas à atriz.

"É muita gente burra e louca reunida. É isso Rony Cócegas", afirmou o ator Alexandre Nero. "Ufa! Eu achei que vinha um pedido de desculpas. Veio uma aula! Boas férias", desejou a apresentadora Astrid Fontenelle.

Veja o que mais famosos disseram:

Ana Thaís Matos: "Sei que esses posicionamentos são chatos, mas você foi perfeito".

Felipe Andreoli: "110% correto".

Emanuelle Araújo: "Boa".

Maria Gadú: "Gênio".

Yohama Eshima: "Falou tudo, e sem cortes".

Gregório Duvivier: "Que alívio. Achei que fosse um pedido de desculpas".

Ed Gama: "Muito doido ter que fazer um vídeo assim em 2022. O problema é que todo mundo se leva muito a sério".

Thais Belchior: "Você é genial, um humorista de anos de experiência e aprendizado com o humor, e merece férias pelo ano brilhante que teve".

Amora Mautner: "Essa história tá inacreditável, quem são essas pessoas? Você é um gênio. As piadas foram maravilhosas".

Entenda:

Durante a premiação do "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", Fabio Porchat citou Jô Soares, que faleceu aos 84 anos, em agosto, e cutucou a humorista: "O que Jô Soares faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar", afirmou ele a Tatá Werneck.



A humorista não gostou da piada e lamentou a situação no Twitter. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", afirmou Gkay em um trecho do desabafo.

Porchat, então, se manifestou através do Instagram. ""A minha piada dizendo 'ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir...", opinou.

Ele ainda afirmou que a influenciadora digital teve um ano ruim. "Acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público e de crítica na Netflix... Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela. Tem um monte de notícia que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, produção, que é uma estrela. Relatos de colegas, de atores e comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela miserável".