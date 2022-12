Anitta se assusta com turbulência em voo - Reprodução de vídeo

Publicado 27/12/2022 10:28

Rio - Anitta, de 29 anos, passou por alguns momentos de tensão em um voo para o Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. O jatinho que a Poderosa estava enfrentou uma turbulência e deixou a cantora assustada. Ela chegou a fechar os olhos e até mesmo rezar. O momento foi registrado promoter David Brasil e publicado no Instagram.

"Não temas, eu estou contigo! Não me aperta não, tá me machucando!", brincou David. "Meu Deus do céu!", comentou Anitta. O influenciador digital seguiu se divertindo com a situação. "Está linda, sem maquiagem e com medo", afirmou aos risos.







Anitta curtiu o Natal ao lado da família nos Estados Unidos. Ao compartilhar alguns registros da celebração, a cantora agradeceu o ano cheio de conquistas. "Gratidão por um ano tão feliz! Gratidão por tudo que sou, e tudo que tenho. Gratidão por uma família perfeita pra mim".