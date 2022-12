Manu Gavassi mostra mudança radical no visual - Reprodução/Instagram

Manu Gavassi mostra mudança radical no visualReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2022 19:53

Rio - Manu Gavassi surpreendeu os seguidores, nesta segunda-feira, ao revelar que passou por uma transformação no visual. A cantora de 29 anos decidiu alongar o cabelo castanho escuro e apostou em fios longos que chegam até a cintura.

fotogaleria

"E meu cabelo que cresceu do nada?", brincou a ex-BBB, ao mostrar a mudança radical em postagem no Instagram. "Obrigada, Rosy Fharia (com todo o seu talento, cuidado e preciosismo), por me fazer sentir uma princesa contemporânea da Disney com senso de moda apurado e tons terrosos. Ou a Alanis Morissette. Nunca pensei que fosse voltar pro cabelão e me sentir tão absolutamente linda!!!", completou ela.

A artista ainda colecionou elogios de fãs e amigos, que não esconderam o choque com o novo visual de Manu: "Meu Deus", escreveu Rafa Kalimann, acrescentando emojis apaixonados. "Tá muito linda", comentou o ator Alejandro Claveaux. "Amei", disse Ana Caetano, da dupla Anavitória. "Te amo, minha cabeluda", declarou o modelo Jullio Reis, namorado da atriz.

Confira: