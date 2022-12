Jade Picon - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2022 18:53 | Atualizado 26/12/2022 18:57

Rio - Jade Picon usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para rebater as críticas que recebeu após a exibição do amigo oculto do "Fantástico". A influenciadora de 21 anos presenteou os integrantes da banda Jovem Dionísio com camisas personalizadas e um dinossauro de pelúcia que reproduzia a voz da ex-BBB dizendo: "Acorda, Pedrinho! Beijo grande da Jade".

"Eu vivo em paz, porque eu sei que, independentemente do que eu fizer, vão falar, e a partir do momento em que você percebe que o efeito vai ser sempre esse, você se liberta da pressão dos julgamentos. Se eu desse um presente 'caro' ou qualquer outro, iam achar um jeito de falar. Ou seja: viva!", escreveu a famosa, em postagem no Twitter.

eu vivo em paz pq eu sei que independente do que eu fizer vão falar e a partir do momento que você percebe que o efeito vai ser sempre esse, você se liberta da pressão dos julgamentos. se eu desse um presente “caro” ou qualquer outro, iam achar um jeito de falar. ou seja: VIVAAA — Jade Picon (@jadepicon) December 26, 2022