Letícia Cazarré homenageia os pais por passarem natal com sua caçula, Maria Guilhermina, na UTIReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2022 14:08 | Atualizado 26/12/2022 14:12

Rio - Letícia Cazarré, de 38 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para agradecer aos pais pela companhia feita à sua caçula, Maria Guilhermina, de apenas seis meses, na UTI durante a noite de natal. No Instagram, a esposa do ator Juliano Cazarré aproveitou para publicar pequenos textos sobre a mãe e o pai através dos stories.

"Minha mãe. Bióloga, botânica, professora, mergulhadora, atleta, artesã, mas, acima de tudo, minha amiga e meu porto seguro. Aquela que aceitou de bom grado sacrificar sua noite de Natal na UTI, fazendo companhia à Maria Guilhermina, para que eu pudesse passar com meus filhos e marido em casa", escreveu a stylist na imagem onde a mãe e o pai aparecem ao lado da menina, que sofre de anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.

"Meu pai. Piloto de caça, mergulhador, atleta, poliglota, coronel, mas, acima de tudo, meu exemplo e porto seguro", disse Leticia na foto em que aparece ao lado do pai e de Maria Guilhermina.