Karoline Lima viaja com Cecília para Campos do JordãoReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2022 14:58 | Atualizado 26/12/2022 15:01

Rio - Karoline Lima, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar registros de sua viagem com a filha, Cecília, para Campos do Jordão. No Instagram, a influencer falou sobre o desejo de conhecer o local com a menina, que tem apenas 4 meses e acabou de voltar para casa após passar o Natal com o pai, Éder Militão.

fotogaleria

"Está passeando neném", brincou Karoline ao mostrar vários stories da bebê sorridente.



Na sequência, a influenciadora disse aos seguidores que já havia ido para Campos do Jordão em outra oportunidade, mas infelizmente, não conseguiu conhecer verdadeiramente o município. "Não conheço nada, e por isso a gente veio aqui dar um 'rolê'", explicou ela.