Juliano Cazarré rebate críticas por postura séria no 'Melhores do Ano'Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2022 12:48 | Atualizado 26/12/2022 12:48

Rio - Juliano Cazarré usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para rebater as críticas que recebeu após sua participação no prêmio "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", na TV Globo . Em vídeo publicado no Instagram, o ator de 42 anos desabafou sobre os comentários feitos sobre sua postura séria durante a premiação e lembrou que sua filha, Maria Guilhermina, segue internada no Rio para tratar uma cardiopatia rara.

"Estranho pra mim ter que gravar esse vídeo. Mas tive uma enxurrada de ódio aqui no Instagram e não estava entendendo o porquê. Muita gente falando que eu estava sério, me xingando, por causa de política. Eu queria esclarecer algumas coisas: eu estava sério mesmo, porque não estou vivendo uma situação fácil, nossa filha está na UTI há seis meses", inciou o artista, que também é pai de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena, todos frutos do casamento com Letícia Cazarré, que tem acompanhado a caçula da família no hospital.



Em seguida, ele explicou que a gravação do prêmio estava marcada para acontecer a partir de 15h, na última sexta-feira, mas sofreu um atraso de duas horas. O imprevisto deixou Juliano preocupado com o horário em que voltaria para casa para "render" a babá que estava cuidando de seus filhos. No entanto, o ator, que concorreu ao prêmio de "Ator coadjuvante" pelo Alcides de "Pantanal", deixou claro que estava feliz em rever os colegas de profissão no evento organizado pela Globo.

Cazarré ainda comentou os xingamentos que recebeu por causa de seu posicionamento político: "Tinha um vídeo meu dando um abraço no Silvério (Pereira) e gente dizendo que ele teve que segurar o vômito por estar abraçando um bolsonarista. Tem muita gente que tem uma obsessão politica imbecil e tão grande, que não consegue ver nada além de bolsonarismo e PT", declarou o ator sobre as críticas, apesar de não ter declarado seu voto publicamente em Jair Bolsonaro (PL).

"Eu tenho posicionamento conservador, não acredito numa revolução, no progressismo. Quem me segue sabe disso, tenho valores cristãos. Desde que Bolsonaro assumiu, nunca coloquei uma frase sobre esse governo aqui. Não quer dizer que concorde com p*rra nenhuma, mas eu não sou de esquerda", destacou o global.

Juliano também se mostrou contrário à postura de artistas que falam abertamente sobre política e que aproveitam os palcos de premiações para comentar o assunto: "Acho caído demais essa história. É muito chato, quem disse que as pessoas estão interessadas na nossa posição política? Isso divide as pessoas, é hora de confraternização", completou.

