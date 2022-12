Galvão Bueno e Desirée Soares estão em Maldivas - Reprodução do Instagram

Publicado 26/12/2022 11:20

Rio - Galvão Bueno e a mulher estão curtindo o fim de ano em um resort de luxo nas Ilhas Maldivas. Desirée Soares usou o Instagram, nesta segunda-feira, para compartilhar algumas imagens do passeio com os fãs. Em uma das imagens, o casal aparece renovando o bronzeado.

"Mergulho no mar azul", escreveu ela na legenda. Em outras postagens, o narrador teceu vários elogios à mulher. "A Musa da Copa virou Musa do Oceano Índico", disse Galvão em uma delas. "Meu melhor presente de Natal todo ano: estar com você! Te amo muito", comentou em outra.