Fábio Porchat cita Gkay durante o Domingão com HuckReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/12/2022 09:58

Rio - Fabio Porchat revelou que enviou uma mensagem para Gkay após fazer uma piada com a humorista durante a premiação do "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", da TV Globo. Na ocasião, o apresentador afirmou: "O que Jô Soares faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar". A influenciadora digital lamentou a situação em sua rede social e disse que chorou.