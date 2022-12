Rafa Kalimann - Vítor Pereira / Agnews

Rafa KalimannVítor Pereira / Agnews

Publicado 25/12/2022 21:00

Rio - Rafa Kalimann revelou que vai estrear no teatro no ano que vem. Em participação no "Caldeirão" deste sábado (24), a ex-BBB contou a Marcos Mion que fará uma peça do filósofo Jean Paul Sartre.

fotogaleria

"Sou ousada. Eu quero viver a emoção de aprender com tudo isso, como eu tenho aprendido. Eu sinto falta de humanizar mais o meu trabalho", disse ela, que chegou a fazer uma participação em "Renga Hits", série da Globoplay.

"É um momento novo para mim e é um lugar que eu estou fazendo muito pela Rafa, para além do profissional e da expectativa que as pessoas esperam do meu trabalho, do que eu vou entregar para elas... Eu não quero entrar com essa com essa expectativa", explicou Rafa, que atualmente namora o ator José Loreto.