Solteira após separação de Rafael Cardoso, Mariana Bridi celebra o Natal ao lado da mãe, Sônia Bridi, dos filhos, Aurora e Valentim, e do padrasto, Paulo ZeroReprodução Internet

Publicado 25/12/2022 18:00

Rio - A influenciadora Mariana Bridi, que se separou recentemente do ator Rafael Cardoso, compartilhou nas redes sociais como foi sua Ceia de Natal. Nas imagens, ela aparece ao lado dos filhos, Aurora e Valentim, e também da mãe, a jornalista Sônia Bridi, e do padrasto, Paulo Zero.

"Um Natal cheio de amor para todos nós", escreveu Mariana na legenda das imagens. Mariana e Rafael Cardoso anunciaram a separação no início de dezembro deste ano. Os dois ficaram cerca de 15 anos juntos.

"Nos últimos dias eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para meus filhos e para mim", escreveu Mariana na ocasião.