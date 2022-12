Depois de jogar futevôlei, Bárbara Coelho se refresca no mar

Rio - A apresentadora Bárbara Coelho aproveitou a manhã deste domingo de Natal para se exercitar. Ela esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde praticou futevôlei.

Depois do exercício, Bárbara deu um mergulho no mar para se refrescar. A apresentadora estava acompanhada pelo marido, Felipe Russo, com quem é casada desde 2019.

