Neymar celebra o Natal na França com família e amigos - Reprodução/Instagram

Neymar celebra o Natal na França com família e amigosReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2022 09:33 | Atualizado 25/12/2022 09:41

Rio - Neymar compartilhou um pouco da sua véspera de Natal nas redes sociais neste sábado (24). O jogador de futebol passou a data em Paris, na França, com a mãe, Nadine, e os amigos.

fotogaleria

"Queria agradecer a Deus por colocar essas pessoas em minha vida. Primeiro Natal longe do Brasil…. Obrigado por estarem comigo, AMO VOCÊS ", escreveu o craque, que também mandou um recado nos stories.



"Feliz Natal a todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre, o apoio, o incentivo. Quero deixar a todos os meus familiares um beijo. Feliz Natal também a todos os fãs, meus amigos. Estou muito feliz com um Natal diferente, primeira vez que estou passando fora do Brasil, estou com meus familiares e amigos e sou muito grato por isso", disse Neymar, que também postou um vídeo dançando com a mãe.



O craque saiu da Copa do Mundo, no Catar, e voltou direto para a França para se apresentar no Paris Saint-German. O time tem jogo marcado para o próximo dia 28 de dezembro.