Marcos Mion e Lúcio Mauro FilhoReprodução/instagram

Publicado 25/12/2022 22:00

Rio - Marcos Mion aproveitou o clima reflexivo de fim de ano para avaliar seu 2022 neste sábado (24). Em suas redes sociais, o apresentador publicou uma foto ao lado do companheiro de "Caldeirão", Lúcio Mauro Filho, junto com um texto de celebração.

"Ter, aos 43 anos, o melhor ano da vida profissional é uma benção sem igual. Depois de 26 anos trabalhando na TV e 24 como comunicador/apresentador…que loucura. Vejam como a vida nos guarda o que é nosso", começou ele.

Mion nunca escondeu a alegria ao realizar o seu sonho de trabalhar na TV Globo, e atribuiu isso a sua fé. "O que é pra ser, o tempo traz. Isso é, se você mantém a fé em Deus, se mantém no caminho correto, confiando, sem buscar atalhos, aguentando o processo. É muito difícil, mas depois que vem, a felicidade é infinita. E você se apropria da realização com integridade e consciência tranquila, sabendo que você merece", refletiu.



"Tanta gente insatisfeita, pensando em desistir … e não passaram um quinto do tempo que eu passei perseverando! O sonho vem pra quem sabe e aguenta sonhar, gente! Nunca percam a fé!", finalizou o apresentador.