Fabio Assunção elogia encontro com Xande de Pilares, em ’Todas as Flores’Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2022 19:00

Rio - Fábio Assunção aproveitou este domingo (25) de Natal para se despedir das gravações de "Todas as Flores", novela da Globoplay, com uma seleção de fotos dos bastidores. O ator, de 51 anos, lamentou o fim dos trabalhos na trama de João Emanuel Carneiro.

"Encerramos as gravações mas em março/abril começará a segunda fase, com os 40 capítulos finais. Eu tenho foto suficiente pra 20 posts (risos), mas pra caber em um só escolhi algumas. Elas representam o todo. Este é meu post de agradecimento por essa jornada de 6 meses. Diariamente estava lá, ora com um núcleo, ora com outro. Falta muita gente nessa seleção de fotos", disse Fábio.

O ator também usou a publicação para enaltecer a parceria com Xande de Pilares, que estreou como ator na novela. Ele revelou também já ter feito uma música com o sambista. "Começo com o Xande de Pilares, pois com ele tive um encontro numa frequência espiritual serena, um mestre, compartilhamos nossas histórias e chegamos a fazer uma música juntos", afirmou ele.