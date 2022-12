Larissa Manoela e Reynaldo Boury - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e Reynaldo Boury Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2022 15:09



Rio - Larissa Manoela prestou sua homenagem ao diretor de telenovelas Reynaldo Boury, que morreu neste domingo (25) aos 90 anos de idade. A atriz relembrou as produções que trabalharam juntos no SBT - "Carrossel", "Cúmplices de Um Resgate" e "As Aventuras de Poliana" - e lamentou a perda.

"Grande mestre! Meu diretor de 3 das novelas que fiz. Seu legado será mantido, seus ensinamentos levados adiante e toda sua genialidade guardada em minha memória porque só quem teve a honra de ser dirigida por Reynaldo Boury sabe o quanto ele realmente era genial. O “veinho” que deixava o set mais movimentado, que dizia que aprendia comigo, que eu era um fenômeno. A verdade é que ELE sempre foi tudo isso pra mim. O que me deu conselho, me protegia e rasgava elogios. O que me deu apoio, que me viu crescer como artista e que acreditou que o mundo era pequeno pra mim. A verdade é que aqui era minúsculo pro tamanho do seu talento! Hoje deu plano é muito maior. Obrigada por tanto, por todos os ensinamentos, palavras e mensagens de carinho. Te guardo em meu coração. Seguirei fazendo o que lá trás você me aconselhou, porque você sempre teve razão. Descanse em paz seu Boury! Meus sentimentos a toda família", disse Larissa.



A confirmação da morte de Reynaldo foi feita pelo neto do diretor, o ator Guilherme Boury. O velório acontece nesta tarde no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês.