Reynaldo Boury morre aos 90 anos - Reprodução/Instagram

Reynaldo Boury morre aos 90 anosReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2022 12:36 | Atualizado 25/12/2022 15:14

Rio - Reynaldo da Costa Boury morreu, na madrugada deste domingo (25), em São Paulo, aos 90 anos. Grande diretor da televisão brasileira, ele estava internado no Hospital Albert Einstein e teve um choque séptico. O velório será nesta tarde no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês.

Nos últimos anos, o veterano esteve a frente de novelas infato-juvenis no SBT, como "Carrossel" (2012), "Chiquititas" (2013), "Cúmplices de um Resgate" (2015) e "As Aventuras de Poliana" (2018). A emissora de Silvio Santos emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Reynaldo.

"O SBT se entristece com a perda do grande diretor e querido colega de trabalho e amigo, deseja que Deus conforte sua família neste momento, e tem certeza que seus trabalhos serão sempre lembrados com grande afetividade por todo o público brasileiro que acompanha desde sempre as novelas dirigidas por ele", diz a nota.



fotogaleria

O diretor iniciou sua carreira na TV brasileira, desempenhando funções técnicas como caboman, operador de câmera, até chegar a ser diretor de imagens na extinta TV Tupi. A partir de 1960, transferiu-se para a TV Excelsior, onde começa sua trajetória na direção de telenovelas, tendo sido responsável por clássicos como "Redenção" (1966).

Em 1970 foi para a TV Globo, onde trabalhou durante 41 anos, sendo responsável por sucessos como "Selva de Pedra" (1972), "Sinhá Moça" (1986) e "Tieta" (1989), além das duas versões de "Irmãos Coragem", exibidas em 1970 e 1995.

Reynaldo formou uma família dentro e fora da TV, tendo seus filhos Alexandre Boury também na direção de novelas, e Margareth Boury na autoria. Além do neto, o ator Guilherme Boury, com quem trabalhou junto em "Chiquititas" e "As Aventuras de Poliana".

"Hoje o Céu está em festa, mas nós aqui estamos muito tristes e desolados, queria tanto te dar um último abraço, mas na vida as coisas não acontecem como queremos. Deus está no comando, e Ele quis assim. Estou distante da família, com o coração apertado e dolorido, descanse em paz, vovô", escreveu o ator em uma publicação no Instagram.

A filha do diretor também desabafou nas redes sociais. "É com imenso pesar que venho comunicar o falecimento do meu pai. Hoje. A cerimônia vai ser no Parque dos Ipês. #RIP pai amado. Uma tristeza infinita”, informou Margareth Boury.