Lula e o seu novo ministro da Justiça, Flavio DinoReprodução: redes sociais

Publicado 25/12/2022 22:42 | Atualizado 25/12/2022 22:43

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), ex-governador do Maranhão e futuro ministro da Justiça, informou, neste domingo (25), que os procedimentos da posse de Lula serão reavaliados para fortalecer a segurança.

"A posse do presidente Lula ocorrerá em paz. Todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado. A democracia venceu e vencerá", disse.



A reavaliação dos procedimentos ocorre após um apoiador de Jair Bolsonaro confessar ter montado um artefato explosivo em uma área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília . O suspeito foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na noite deste sábado (24).

De acordo com a Polícia, o homem é um empresário que viajou do Pará a Brasília para participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Com ele, foram apreendidas duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições, uniformes camuflados e outras cinco emulsões explosivas.



Ele foi localizado em um apartamento em Sudoeste, na região central do Distrito Federal, e confessou que tinha intenção de explodir o artefato no aeroporto Juscelino Kubitschek. O empresário foi autuado por posse e porte ilegal de armas, munições e explosivos e crime contra o estado democrático de direito.

Após esses acontecimentos, Flávio Dino ainda estuda a criação de um grupo antiterrorismo junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Conselho Nacional do Ministério Público.