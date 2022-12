Latino vira meme após procedimento estético - Reprodução

Publicado 25/12/2022 10:57 | Atualizado 25/12/2022 11:06

Rio - Após passar por um procedimento de rejuvenescimento facial, Latino acabou virando meme e foi comparado com o Diabo do filme "O Auto da Compadecida" (2000). O cantor de 49 anos, que além de aplicar botox também mexeu nas sobrancelhas e nos olhos, entrou na brincadeira e disse não se importar com as montagens.

“Estou rindo muito dos memes. Acho que a minha trajetória já responde por mim, né? O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino. Recebo tudo com muito humor", disse o artista em conversa com o colunista Léo Dias, do "Metrópoles".

Latino garantiu que apesar dos memes não se arrependeu da decisão. "Tenho muita certeza de que, independente dos julgamentos, sei que realizei o procedimento estético com uma equipe espetacular e especializada nisso”, disse o cantor.



Meu deus eu jurei que era um cosplay do demônio do auto da compadecida https://t.co/viLK1jD1Yn pic.twitter.com/XuxJuiJaAs — Thaís Rocha (@tha_rocha) December 24, 2022 Latino fez plástica pra virar cosplay de diabo do alto da compadecida pic.twitter.com/73l9PgghNf — felipe cabus (@dalecabus) December 24, 2022

Latino fez harmonização facial e ficou ótimo!! Adorei o resultado: pic.twitter.com/ZNXCb7BYQj — Pedro The Mauritânia's Fan (@PontesFranca) December 24, 2022

O latino tá fazendo harmonização pra ser a princesa Léia? pic.twitter.com/fAtcx1BhjK — Bruno Matos (@SaidaBrunoMatos) December 24, 2022