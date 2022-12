Maíra Cardi, Arthur Aguiar e a filha Sophia durante a festa de natal - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi, Arthur Aguiar e a filha Sophia durante a festa de natalReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2022 10:08

Rio - Maíra Cardi, de 39 anos, enfrentou críticas após passar o natal na companhia do ex-marido, Arthur Aguiar. No Instagram, a influenciadora digital publicou registros do momento da ceia, realizada em sua casa, no interior de São Paulo e recebeu alfinetadas dos fãs.

"Fico imaginando, como que uma mulher inteligente, milionária, independente, linda, com toda uma estrutura surreal, consegue normalizar isso? Sim, porque se ela está com ele sabendo de tudo, é porque, no fundo, ela acaba cedendo e aceitando. Triste ver isso... Mas a vida é dela e Deus deu a vida a cada um cuidar da sua...", criticou uma internauta ao relembrar as antigas traições de Arthur Aguiar, expostas pela influencer.

"Se você terminou com ele pela décima vez, não posta foto com ele, né gata?! Aí, ninguém vai comentar", escreveu outra ao defender o direito de questionar a presença do artista na festa familiar de Maíra.

Em meio às críticas, também houveram comentários positivos de fãs que torcem pela retomada do casal e enaltecem a parceria dos dois na criação da filha, Sophia, de apenas 3 anos.

"Que legal ver vocês juntos!", disse uma usuária. "Essa é a melhor foto!", elogiou outra. "Gente, não estou defendendo nem nada, mas vocês já pararam para pensar que talvez o Arthur só esteja ali por causa da filha deles?", ponderou uma seguidora.

Maíra não se pronunciou diretamente sobre as mensagens recebidas, mas aproveitou para publicar um pequeno texto nos stories onde ressaltou a importância do respeito e da harmonia em uma família.

"Agradeço a Deus por ter uma família tão abençoada mesmo após tantas dores e contratempos da vida. Na foto, tem minha mãe, minha avó, que é mãe do meu pai, ex-sogra da minha mãe. Tem o pai da Sophia, meus filhos, minha tia e minha prima. Meus três grandes amigos e colaboradores da minha casa, que escolheram passar essa noite comigo. Deus, obrigada por nos mostrar o que é o verdadeiro respeito e amor. Acima de qualquer preconceito e superficialidade, que venha o amor", escreveu.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar se divorciaram em outubro deste ano. Os dois estiveram juntos por cinco anos e viveram uma relação conturbada, repleta de idas e vindas e acusações de traições.