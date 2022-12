Regina Casé recebe Adriana Esteves e Vladimir Bricht em seu sítio no Natal - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2022 19:23

Rio - Regina Casé reuniu a família e amigos no fim de semana para celebrar o Natal em seu sítio, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, a atriz usou o Instagram para contar que ainda recebeu uma visita de Adriana Esteves e Vladimir Brichta para encerrar as comemorações natalinas.

"E pra fechar a delícia que foi esse Natal aqui no sítio, olha quem veio pra sobremesa e ficou até de noitinha! Os melhores vizinhos do mundo! Os mais lindos, gostosos e queridos!", declarou a Zoé de "Todas As Flores", na legenda da foto em que posa com o casal de atores e o marido, Estevão Ciavatta.

Nos comentários, fãs e amigos da apresentadora celebraram a reunião: "São todos uns queridos", disse uma seguidora. "Carminha e Zoé, que dupla", escreveu outra internauta, citando a vilã que Adriana interpretou em "Avenida Brasil" e a personagem de Regina na novela do Globoplay. "Vou comprar um sítio aí do lado", prometeu dona Déa Lucia, mãe do ator Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado, vítima da covid-19. "Vem, amor! Falamos muito de você ontem", respondeu Casé.

