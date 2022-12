Pedro Scooby posta vídeo de Cintia Dicker dirigindo à maternidade - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby posta vídeo de Cintia Dicker dirigindo à maternidadeReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2022 16:20

Rio - Pedro Scooby usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para registrar o caminho até a maternidade com a mulher, Cintia Dicker, que está prestes a dar à luz Aurora, a primeira filha do casal. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, o surfista rasgou elogios para a modelo, que surgiu dirigindo em direção ao hospital.

fotogaleria

"Ó como ela vai para a maternidade! Dirigindo, papai! E aí, tranquila, amor?", perguntou o ex-participante do "BBB 22". "Ainda", disparou Cintia. "Isso prova que as mulheres são mais evoluídas e fortes que os homens. Se eu estivesse grávido, eu ia de resgate para a maternidade. Ela vai plena!", brincou Scooby.

Aurora é a primeira filha da Cintia Dicker e a quarta de Pedro Scooby, que já é pai de Dom, Liz e Bem, frutos do antigo casamento com Luana Piovani.