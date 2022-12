Gkay abre o jogo sobre mensagem que recebeu de Fábio Porchat após piada no 'Melhores do Ano' - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2022 15:51

Rio - Gkay abriu o jogo, nesta segunda-feira, sobre a mensagem que recebeu de Fábio Porchat após uma piada polêmica feita no "Melhores do Ano" , no "Domingão com Huck", da TV Globo. Durante a premiação, o humorista citou Jô Soares, que faleceu aos 84 anos, em agosto, e cutucou a humorista: "O que Jô Soares faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar", afirmou ele a Tatá Werneck.

Após a influenciadora compartilhar um desabafo sobre as piadas envolvendo seu nome , Porchat entrou em contato com Gkay e explicou que tudo não passou de uma brincadeira. Segundo a famosa revelou à coluna de Leo Dias, do site 'Metrópoles', o comediante afirmou que não imaginava que ela ficaria chateada com as falas. "Não respondi e nem vou", garantiu a atriz.

Na noite deste domingo, Gkay usou o Twitter para se pronunciar após ser alvo de piadas feitas por Fábio Porchat, Tatá Werneck e Paulo Vieira no prêmio "Melhores do Ano". A influenciadora digital afirmou que chorou com alguns comentários feitos em relação a ela na atração e disse não entender o motivo de ser chacota.

"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", declarou a famosa.