Gabriela Prioli e Thiago Mansur deixaram maternidade com sua filha Ava, em São Paulo - Eduardo Martins / Agnews

Publicado 26/12/2022 13:26

Rio - Gabriela Prioli contou aos seguidores, nesta segunda-feira, que a saída de maternidade usada por sua filha, Ava, foi comprada em um brechó de São Paulo. Em postagem nos Stories do Instagram, a advogada explicou a decisão de vestir a herdeira com uma roupa usada ao deixar o hospital, no último domingo.

"Estou falando porque sei que ainda há quem tenha preconceito com roupa de brechó, que se constrange por usar roupa de segunda mão. Eu poderia comprar qualquer roupa para minha filha e ela está aí com uma que já foi de alguém e isso é o máximo", declarou a apresentadora da CNN Brasil.

Ava nasceu na última quinta-feira, no hospital Pro Matre, em São Paulo, e é a primeira filha de Gabriela Prioli com o marido, Thiago Mansur. "Sabe aquela sensação que os pais falam: ‘Ah, você não vai entender, é um sentimento muito único, não dá pra descrever esse sentimento, só quem é pai e quem é mãe consegue saber, porque é indescritível?’. Então, vou ser clichê e dizer que é exatamente esse sentimento multiplicado por um milhão de vezes. É um amor incondicional", disse o pai em comunicado enviado à imprensa. “Estou absolutamente feliz e, pela primeira vez, completamente sem palavras", completou Gabriela.