Lívia Andrade rebate comentários de internautasReprodução do Instagram

Publicado 26/12/2022 12:51

Rio - Lívia Andrade, de 39 anos, compartilhou alguns cliques de seu Natal com os internautas através do Instagram, neste domingo. Em uma das imagens, a apresentadora aparecia ao lado do namorado, Marcos Araújo. Sem papas na língua, ela respondeu alguns comentários dos internautas sobre o empresário e negou que ele seja um homem 'com problema'.

Um dos fãs da apresentadora notou a mudança no visual de Marcos. "Caraca, ela rejuvenesceu o cara! Ele está jovem! Lívia, feliz natal! Força, foco e fé sempre", afirmou um fã. Lívia, então, respondeu: "Infelicidade, peso, tristeza. Enfim, sentimentos ruins acabam com as pessoas. A felicidade cura e transforma".

Na mesma postagem, outro internauta apontou o empresário como um 'problema', devido as polêmicas envolvendo ele e a ex, Pétala Barreiros. "Tanto homem livre e você arrumou um com problema. Você é linda, não precisa disso não", opinou um usuário da rede social. Lívia não perdeu tempo e deu uma resposta afiada. "Eu arrumei um homem solteiro, amor. Nunca tive dom e safadeza para ser amante! Não divido nem sorte, imagina macho!".