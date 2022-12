No natal, João Guilherme comemora clima de paz com o pai, Leonardo - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2022 11:59

"Faltou Jéssica, Matheus e João Guilherme", legendou a influenciadora em um story onde Leonardo aparecia cantando a música "Esta Noite Foi Maravilhosa", ao lado dos filhos Pedro Leonardo, Monyque e Zé Felipe.

"Ai, ai, amo esse clima", comentou João Guilherme sobre a performance do pai e irmãos, reforçando o tom amistoso entre os dois.

Relembre o conflito

Em outubro deste ano, João Guilherme usou seu perfil no Twitter para criticar a postura de Leonardo, que havia declarado apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi posteriormente derrotado pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, o ator declarou ter ficado "enojado" com a preferência política do sertanejo.

"Hoje estou triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei [...] Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão", disse o artista na ocasião.