Nas redes sociais, João Guilherme afirma que não é homossexual - Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2022 21:40

Rio - João Guilherme, filho do cantor Leonardo alegou não se importar com ter sua orientação sexual questionada por seguidores. Em entrevista, o artista de 20 anos, que é ex-namorado de Jade Picon, afirmou ser heterossexual.

"Já falei algumas vezes, de verdade, de verdade, gosto das meninas. E elas adoram", contou ele ao site Yahoo.



Questionado sobre como se sente ao ver pessoas duvidando de sua sexualidade, o ator disparou: "Não estou me importando com o que os meninos acham ou héteros mais velhos, porque não gosto deles. Gosto de menina. Normalmente são meninos me atacando, conservadoristas me atacando e ser conservador em 2022 não tem muito a ver. É machismo, que é uma coisa estrutural", opinou.