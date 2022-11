Celebridades

Letícia Cazarré desabafa sobre ficar longe dos filhos para cuidar da caçula internada na UTI: 'Maior sacrifício'

Mulher de Juliano Cazarré está há 5 meses com a filha recém-nascida em São Paulo, enquanto outros 4 filhos ficam no Rio com o ator

Publicado há 8 horas