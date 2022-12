De viagem ao Catar, Ludmilla promete dar voz à comunidade LGBTQIAP+ - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2022 14:39 | Atualizado 26/12/2022 14:43

Rio - Ludmilla contou para os fãs, através do Twitter, nesta segunda-feira, que decidiu fazer uma limpa em suas redes sociais. Para afastar logo qualquer tipo de boato ou mal-entendido, a cantora de 27 anos explicou que vai parar de seguir algumas pessoas no Instagram apenas por não manter mais tanto contato com elas.

"Faz muito tempo que não faço uma limpa no meu insta (Instagram). Tem gente que eu sigo que nem nos falamos mais. E nem foi por um motivo específico. É só o normal da vida mesmo. Pessoas se aproximam e pessoas se afastam, e tá tudo certo. Depois se aproxima de novo ou não e por aí vai", comentou a mulher de Brunna Gonçalves. "Vou dar uma limpada pra abrir espaço pra 2023", finalizou a artista.