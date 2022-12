Tatá Werneck doa troféu Paulo Gustavo de Humor para Dona Déa Lúcia - Sérgio Zalis / TV Globo

Publicado 26/12/2022 09:10 | Atualizado 26/12/2022 09:10

Rio - A premiação "Melhores do Ano”, do “Domingão com Huck”, da TV Globo, reuniu um time de famosos que se destacou nos últimos meses. Sob o comando de Luciano Huck, a atração contou com muita música e emoção. Tatá Werneck foi às lágrimas ao vencer na categoria 'Humor - Troféu Paulo Gustavo' e doou a estatueta para Déa Lúcia, mãe do humorista, que faleceu aos 42 anos, devido a complicações da Covid-19 no ano passado. Já a novela "Pantanal" e a série "Sob Pressão" foram os destaques da teledramaturgia.

Pantanal conquistou o troféu de 'Novela do Ano' e se destacou pelo elenco, que levou a melhor em outras quatro categorias. Murilo Benício e Isabel Teixeira venceram a disputa de ator e atriz do ano e agradeceram aos fãs. "Não consigo nem descrever tantas emoções, é uma avalanche. Esse prêmio é do público. Vou guardá-lo como um símbolo da potência da nossa cultura", comemorou a atriz, que deu vida a Maria Bruaca. "É importante para a gente porque o voto é do público. E o nosso trabalho é feito para eles. Para mim, é uma das premiações de maior importância por conta disso", comentou o intérprete de Tenório.



Bella Campos e Osmar Prado, também de "Pantanal", foram os vencedores das categorias de ator e atriz coadjuvantes. "Fazer o remake de um sucesso é uma responsabilidade muito grande, mas acho que eu estava com a idade e a experiência certa. A maior legitimidade, para mim, é de ser um prêmio com escolha do público", celebrou o intérprete do Velho do Rio. Bella, que deu vida a Muda, comemorou a sua primeira personagem: "Pantanal foi um trabalho muito intenso, de muita entrega. E receber esse prêmio hoje faz tudo valer a pena. Esse é o meu primeiro trabalho, e ter essa resposta do público é um incentivo para mim. Estou muito feliz".



A quinta temporada de ‘Sob Pressão’ faturou três troféus: 'Série do Ano', 'Ator de Série' e 'Atriz de Série'. "Eu sempre me emociono muito com Sob Pressão. A série me trouxe tanto crescimento, conheci pessoas incríveis. Eu sou muito grata. E por ser um prêmio de votação popular, o público também faz parte disso", agradeceu Marjorie Estiano. Júlio Andrade também agradeceu aos fãs. "Saber que as pessoas estão assistindo, que elas gostaram desse trabalho, que votaram nesse prêmio. Esse reconhecimento é muito bonito, fizemos a série com muita paixão", contou o ator.



Na categoria ‘Humor - Troféu Paulo Gustavo’, Tatá Werneck se emocionou ao receber o prêmio das mãos de dona Déa Lúcia. Em seguida, ela ofereceu a estatueta de volta a mãe do humorista. "Ela passa força pra gente o tempo todo, é inacreditável, e continua fazendo a gente rir incessantemente. Aceita esse prêmio, ele é seu", declarou Tatá.

No jornalismo, o destaque da noite foi William Bonner. "O prêmio deve ser dividido não apenas com Renata Lo Prete e César Tralli, que também foram indicados, mas com todos os jornalistas da Globo e do Brasil. Foi um ano muito difícil para todos nós. Então, o carinho do público é algo que me sinto no dever de dividir".



Já o hit "Dengo", de João Gomes, levou a estatueta de 'Música do Ano'. "Eu não esperava, de verdade. Estou iniciando a minha carreira e concorri com artistas que estão nessa estrada há um bom tempo. Queria mandar um beijo para a Glória e Ludmilla, e agradecer a minha família de sangue e de estrada", celebrou o artista.



E ainda teve mais: No momento 'Inspiração', grandes emoções! Luciano Huck convidou ao palco brasileiros que fizeram uma grande diferença em suas comunidades em 2022. Apresentados por grandes personalidades, os homenageados foram Nalvinha da Ilha, com Renata Lo Prete, o Chef Edson Leite, com Djamila Ribeiro, e Neidinha e Txai Suruí, com Dira Paes.

Confira a lista de vencedores:

Novela

"Além da Ilusão"

"Mar do Sertão"

"Pantanal" (vencedora)



Atriz de novela

Alanis Guillen, a Juma, de "Pantanal"

Dira Paes, a Filó, de "Pantanal"

Isabel Teixeira, a Maria Bruaca, de "Pantanal" (vencedora)



Ator de novela

Antonio Calloni, o Matias, de "Além da Ilusão"

Marcos Palmeira, o Zé Leôncio, de "Pantanal"

Murilo Benício, o Tenório, de "Pantanal" (vencedor)



Ator coadjuvante

Juliano Cazarré, o Alcides, de "Pantanal"

Osmar Prado, o Velho do Rio, de "Pantanal" (vencedor)

Silvero Pereira, o Zaquieu, de "Pantanal"



Atriz coadjuvante

Bárbara Paz, a Ursula, de "Além da Ilusão"

Bella Campos, a Muda, de "Pantanal" (vencedora)

Camila Morgado, a Irma, de "Pantanal"



Série

"Arcanjo Renegado – 2ª temporada"

"Cine Holliúdy – 2ª temporada"

"Sob Pressão – 5ª temporada" (vencedora)



Atriz de série

Alice Wegmann, a Raissa, de "Rensga Hits"

Luisa Arraes, a Francisca, de "Cine Holliúdy"

Marjorie Estiano, a Carolina, de "Sob Pressão" (vencedora)



Ator de série

Edmilson Filho, o Francisgleydisson, de "Cine Holliúdy"

Julio Andrade, o Evandro, de "Sob Pressão" (vencedor)

Marcello Melo Junior, o Mikhael, de "Arcanjo Renegado"



Humor – Troféu Paulo Gustavo

Fábio Porchat

Paulo Vieira

Tatá Werneck (vencedora)



Jornalismo

César Tralli

Renata Lo Prete

William Bonner (vencedor)



Música do ano

"Dengo", de João Gomes (vencedora)

"Maldivas", de Ludmilla

"Vermelho", de Gloria Groove