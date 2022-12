João Gomes e Ary Mirelle se beijam - Reprodução de vídeo

Publicado 27/12/2022 09:08

Rio - Parece que João Gomes, de 20 anos, deixou de vez o time dos solteiros. O cantor surgiu beijando a influenciadora digital Ary Mirelle em um vídeo publicado por ela no Instagram Stories, nesta segunda-feira. Nas imagens, os dois aparecem juntinhos durante um banho de bica, com direito a mãos dadas, e dão um selinho. "Aqui era pra ser romântico e ele acabou com a minha hidratação", brincou a jovem, já que após o beijo 'rei do piseiro' jogou terra em seu cabelo.

Nos comentários da última foto de Ary, os internautas a elogiaram e desejaram felicidades ao casal. "Linda e simples! O par perfeito", comentou um usuário da rede social. "Você é linda e simples, igual o João, desejo que vocês sejam muito felizes!", afirmou outro. "As famosas dando bola pro João e ele escolheu essa menina linda e super simples, a cara dele", destacou uma terceira pessoa.

Mais cedo, Ary tinha mostrado para seu seguidores que curtiu um show de João em cima do palco, ao lado de algumas amigas.