Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam o nascimento da filha - Reprodução do Instagram

Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam o nascimento da filhaReprodução do Instagram

Publicado 27/12/2022 07:13 | Atualizado 27/12/2022 07:16

Rio - Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciaram o nascimento da filha, Aurora, através do Instagram, na madrugada desta terça-feira. O casal publicou alguns cliques do momento especial na rede social, mas preferiu não mostrar o rostinho da bebê por enquanto. "Aurora já está entre nós! Obrigado todas as mensagens de carinho e amor!", dizia a legenda.

fotogaleria

A modelo, então, aproveitou a postagem para se declarar para o surfista. "Que sorte da Aurora ter esse paizão! Te amo cada dia mais", escreveu. Amigos de Cíntia e Scooby vibraram com a notícia através dos comentários. "Parabéns, seus lindos. E bem-vinda, Aurora!", comemorou Pocah. "Bençãos pra Aurora. Bem-vinda", afirmou César Menotti. Felicidades!! Seja bem-vinda, Aurora", disse Gabriela Pugliesi.

Além de Aurora, o ex-BBB é pai de Dom, Bem e Liz, frutos do antigo relacionamento com Luana Piovani.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)