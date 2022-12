Lexa e sua mãe, Darlin Ferratry - Reprodução

Lexa e sua mãe, Darlin FerratryReprodução

Publicado 27/12/2022 20:05

Rio - A mãe de Lexa, Darlin Ferratry, usou as redes sociais para se pronunciar após a cantora anunciar que reatou o casamento com MC Guimê. Nesta terça-feira, a empresária demonstrou seu apoio ao casal com um vídeo em que reuniu diversas fotos dos artistas.

"Amores da minha vida, Lexa e MC Guimê, meu coração está em festa! Alegria máxima! Deus ouviu as minhas preces", declarou ela, na legenda da postagem feita no Instagram.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry) A rainha de bateria do Império Serrano ainda aproveitou a reconciliação para fazer uma cobrança ao casal: "Agora me dá meu neto (a). Nossa. Eu estou aqui que não me aguento de alegria", escreveu Darlin. A rainha de bateria do Império Serrano ainda aproveitou a reconciliação para fazer uma cobrança ao casal: "Agora me dá meu neto (a). Nossa. Eu estou aqui que não me aguento de alegria", escreveu Darlin.

Nos comentários, Lexa fez questão de retribuir o carinho da matriarca: "Te amo, mãe! Te amo demais", disse a cantora. "Ganhei meu dia!", celebrou a atriz Cacau Protásio.