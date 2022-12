Ator revelou que conheceu jornalista antes de entrar na profissão - Reprodução

Publicado 27/12/2022 19:29 | Atualizado 27/12/2022 20:03

Rio - A saída de Ernesto Paglia da TV Globo após 43 anos na emissora pegou muitos fãs de supresa. Nesta terça-feira, o ator Rodrigo Lombardi usou as redes sociais para revelar que conheceu o jornalista antes mesmo de iniciar a carreira artística.

"Sempre fui fã! Admirava seu modo de contar histórias, seu 'R' a lá Tarcísio Meira… Sua mistura e modo manso de ser, de estar em cena. Sua voz é de sabedoria. Me lembro de quando eu era garçom e ele ia muito no restaurante em que eu trabalhava com as crianças", relatou o artista, ao comentar uma homenagem publicada por Sandra Annenberg, mulher de Ernesto, no Instagram.

Em seguida, o ator que interpreta o Moretti da novela "Travessia" contou que chegou a servir Paglia no estabelecimento e relembrou uma frase que disse ao comunicador: "'Um dia você vai me entrevistar’. 27 anos depois, nos encontramos no set de 'Carcereiros'. Um filme passou na minha cabeça! Fiquei muito emocionado. Parabéns, Ernesto! Você é f*da!", completou Rodrigo.

Ernesto Paglia se desligou da TV Globo após 43 anos de trabalho na empresa, segundo anunciou a emissora nesta segunda-feira. O jornalista, que não teve o contrato renovado, deixa pronto um "Globo Repórter" especial, que fará parte da comemoração de 50 anos do programa. Ele também seguirá participando da produção de um documentário para o Globoplay.