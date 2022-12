Claudia Raia mostra barrigão da gravidez em dia de malhação com o marido, Jarbas Homem de Mello - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2022 16:11

Rio - Claudia Raia impressionou os fãs, nesta terça-feira, ao mostrar que continua com sua rotina de exercícios, mesmo aos sete meses da gestação de seu terceiro filho, Luca, o primeiro do casamento com Jarbas Homem de Mello. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a atriz surgiu ao lado do marido enquanto se exercitava na academia, vestindo um cropped que evidenciou o barrigão da gravidez avançada.

"Família reunida! Luquinha aqui só no transport. Vamos malhar, pessoal?", disse a artista, citando o nome do aparelho que utilizava durante a gravação do vídeo.

Recentemente, Claudia Raia usou as redes sociais para comemorar seu aniversário e celebrou o momento que vive. "56 anos de uma maneira muito especial. 56 anos esperando um filho, amado, um filho desejado. Estamos fazendo planos há pelo menos dez anos, isso tudo é muito especial, muito abençoado. (...) Dia 23 de dezembro, que é um dia que, praticamente ninguém olha na sua cara, porque antecede o Natal, mas eu amo comemorar a vida, eu amo fazer aniversário e este aniversário, sem dúvida nenhuma, é um dos mais especiais que eu já passei!", declarou.