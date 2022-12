MC Daniel abandonou show após ser ameaçado de morte - Reprodução Internet

Publicado 27/12/2022 17:28

Rio - MC Daniel, namorado da atriz Mel Maia, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para revelar que interrompeu sua agenda de shows após ser ameaçado de morte em um festival em São Bernardo do Campo . Em postagem nos Stories do Instagram, o cantor disse que está em Praia Grande, no litoral de São Paulo, para descansar ao lado da mãe, Daniela Amorim, e da avó.

"A pedidos maiores... Se não fosse pela minha mãe ou minha avó, eu ia fazer 20 shows até o fim do ano. Mas elas pediram para que eu parasse a agenda e passasse o dia com elas na Praia Grande", disse o funkeiro, antes de registrar os passeios de jet ski com a família e amigos. Pouco antes, Daniel havia compartilhado as datas das apresentações que estão marcadas até o final do mês em São Paulo e no Paraná.

No fim de semana, MC Daniel precisou abandonar um show que fazia no Se Envolve Festival depois de afirmar ter sido ameaçado de morte pelo contratante do evento. Nas imagens, o namorado de Mel Maia aparece no palco e diz estar preocupado com a própria segurança. "Tão falando que vão matar eu e a minha equipe e você quer que eu fique aqui suave? Como que eu vou ficar aqui? Venho cantar aqui e o contratante fala que vai me dar tiro?", questionou ele.

A organização do festival se pronunciou nas redes sociais. "Alugamos a casa 'Crazy Bar' para a realização do nosso festival, ontem era aniversário do dono da casa 'Crazy Bar', onde ele nos pediu para ficar no camarote ao lado do palco e acabou tomando essa atitude que todos viram em vídeos. Nós, da Se Envolve Festival, somos os verdadeiros contratantes e inclusive demos razão para o artista MC Daniel ao sair do palco, conforme passamos para o produtor Jackson."