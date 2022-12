Anitta, GKay e Fábio Porchat - Reprodução

Publicado 27/12/2022 21:08 | Atualizado 27/12/2022 21:09

Rio - Anitta decidiu se pronunciar em meio à treta envolvendo Gkay e Fábio Porchat, após o humorista dizer que Jô Soares "preferiu nos deixar" a entrevistar a influenciadora. Nesta terça-feira (27), a cantora tentou minimizar a polêmica em uma mensagem enviada para o comediante no Twitter.



"Você é um amigo do bem demais. Às vezes, a gente precisa ouvir mesmo certas coisas de fora. Você não sabia que não estava sendo um momento pra ela... Mas já já tenho certeza que vai tudo se ajustar e vão todos dar risada juntos e lembrar disso com gratidão", afirmou a dona do hit "Envolver".

@FabioPorchat você é um amigo do bem demais. As vezes a gente precisa ouvir mesmo certas coisas de fora. Você não sabia que não estava sendo um momento pra ela.. mas já já tenho certeza que vai tudo se ajustar e vão todos dar risada juntos e lembrar disso com gratidão ❤️ — Anitta (@Anitta) December 27, 2022

Em outra postagem, Anitta dividiu uma reflexão com o seguidores em que pediu por mais empatia, sem citar os nomes dos artistas. "O amor cura. Vamos olhar pro outro num lugar de amor e compreensão", disse."Todos nós já estivemos num momento sombrio ou equivocado. Que tal aprendermos a reconhecer estes momentos e oferecer ajuda ao invés de julgamento. Estaríamos num mundo muito melhor", declarou a Poderosa.Ela ainda continuou: "Não existe o certo ou o errado. Todos têm sua razão a partir do momento que olhamos pela perspectiva de um e do outro. Uma pessoa não precisa ser crucificada para que a outra seja glorificada. Vamos nos amar mais e ter compaixão. Com todos. Com um e com o outro"."Eu já estive num lugar tão sombrio e equivocado. Agradeço a quem nunca soltou a minha mão e me fez mudar pra melhor. Soube pedir desculpas a quem considero que fui errada. Soube me perdoar pelos meus erros e aceitar que mais erros virão", comentou Anitta."Mas só cheguei nesse caminho de luz porque me ofereceram amor, cuidado, respeito e carinho junto com todas as verdades que eu precisava ouvir. Vamos praticar isso com o outro. Todos vamos errar, o que nos torna melhores como humanos é a forma que lidamos com os erros dos outros e com os nossos", finalizou a cantora.Entenda a polêmicaDurante a premiação do "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", Fabio Porchat citou Jô Soares, que faleceu aos 84 anos, em agosto, e cutucou a humorista: "O que Jô Soares faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar", afirmou ele a Tatá Werneck.A humorista não gostou da piada e lamentou a situação no Twitter. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", afirmou Gkay em um trecho do desabafo.Porchat, então, se manifestou através do Instagram. ""A minha piada dizendo 'ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir...", opinou.Ele ainda afirmou que a influenciadora digital teve um ano ruim. "Acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público e de crítica na Netflix... Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela. Tem um monte de notícia que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, produção, que é uma estrela. Relatos de colegas, de atores e comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela miserável".