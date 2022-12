Letícia Cazarré posta foto com a filha, Maria Guilhermina, que segue internada na UTI para tratar problema no coração - Reprodução/Instagram

Letícia Cazarré posta foto com a filha, Maria Guilhermina, que segue internada na UTI para tratar problema no coraçãoReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2022 16:51

Rio - A mulher do ator Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para celebrar a evolução da filha, Maria Guilhermina, que segue internada na UTI de um hospital no Rio para tratar uma cardiopatia rara. Em postagem nos Stories do Instagram, a bióloga comentou os avanços recentes que a bebê de seis meses apresentou.

"Cada pequeno movimento, cada sorriso discreto, é uma grande vitória!", iniciou Letícia, na legenda do vídeo em que mostrou a caçula da família interagindo com um móbile no berço. "Quem viu a Maria Guilhermina depois da intercorrência de agosto sabe. Tudo o que ela faz hoje recuperou do zero! Ficou totalmente paralisada, foram voltando primeiro os movimentos do lado esquerdo. Bastante tempo depois, foi voltando o lado direito", relatou ela, que também é mãe de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Depois, a mulher do ator comemorou o estado atual da herdeira: "A cognição estava muito afetada, e hoje já responde às conversas e comandos simples, sorri com a gente! Ainda temos um caminho longo de recuperação pela frente, mas essa pequena guerreira já evoluiu muito, graças a Deus", completou.

Em outro momento, Letícia também encantou os seguidores ao registrar o encontro de Gaspar e Maria Madalena com Maria Guilhermina. A caçula nasceu no dia 21 de junho e foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara. A quinta filha de Juliano Cazarré foi internada logo após o nascimento e já passou por diversas cirurgias em um hospital de São Paulo, antes de ser transferida para a UTI de uma maternidade no Rio, onde mora a família do ator.