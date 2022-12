Casamento de Juliana Alves e Ernani Nunes chega ao fim - Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2022 09:29

Rio - Juliana Alves anunciou o fim de seu casamento com o cineasta Ernani Nunes através de uma publicação no Instagram, na manhã desta terça-feira. A atriz postou um vídeo com registros ao lado o ex-marido e da filha deles, Yolanda, de cinco anos, e fez um grande desabafo. O casal estava junto há cerca de seis anos.

"Eu e Ernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer. É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir. Como tiver que ser", escreveu Juliana.



"Com o tempo vamos lidar melhor com tudo. Peço cuidado e respeito a este momento. Estamos focados em novos trabalhos e cheios de esperança. Seremos sempre de alguma maneira uma família. E o amor sempre será um elo entre nós. É hora de ressignificar e seguir", finalizou a atriz.