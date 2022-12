Gisele Bündchen abre álbum de fotos de sua temporada no Brasil - Reprodução / Instagram

Rio - Gisele Bündchen, de 42 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar registros de sua temporada no Brasil após o divórcio de Tom Brady. No Instagram, a modelo comemorou o retorno ao país e posou ao lado dos filhos Benjamin, de 13 anos e Vivian, de 10.

"É o meu Rio Grande do Sul. Céu, sol, Sul, terra e cor. Onde tudo o que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Sempre tão bom voltar para casa", escreveu Gisele na legenda das imagens em que aparece meio à natureza e aproveitando a família.

Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady, com quem era casada desde 2009, finalizaram o processo de divórcio em outubro deste ano. Em entrevistas recentes, os dois afirmaram que a decisão da separação foi difícil, mas que continuarão trabalhando juntos a fim de garantir que os filhos recebam todo o amor necessário.