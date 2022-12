Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam o nascimento da filha - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2022 07:30 | Atualizado 28/12/2022 07:31

Rio - Pedro Scooby contou para os fãs, através do Instagram, na noite desta terça-feira, que a filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com Cintia Dicker, passou por duas cirurgias. A bebê nasceu nesta segunda-feira e o casal compartilhou alguns momentos do parto com os fãs nas redes sociais.

"As pessoas ficam preocupadas, ficam mandando mensagens todos os dias. Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje passou por outra. É um momento delicado na minha vida", começou o surfista, sem dar mais detalhes dos procedimentos. "Por mais que eu seja esse cara positivo. Continuo muito positivo. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso estava acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles (Luana Piovani) também. É deixar aqui só, mas está tudo bem. Vai dar tudo certo", frisou.

Scooby também ressaltou que não vai comentar as últimas declarações de Luana Piovani nas redes sociais. A atriz afirmou que o surfista deu um celular de presente para os filhos, Dom, de 10 anos e os gêmeos, Bem e Liz, de 6, mas ao ser questionado sobre as senhas dos aparelhos, para que ela pudesse monitorar as crianças, desligou o telefone. "Ele não me respeita".

"E quanto à discussão de internet eu não vou me pronunciar, porque eu acho que a internet não é lugar para se resolver problema de família. É isso, tá bom? Um beijo, fica com Deus todo mundo aí. Obrigado por todas as mensagens. Aceitamos as orações e as mensagens positivas. Tamo junto", finalizou Pedro.