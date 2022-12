Gizelly Bicalho - Reprodução/Instagram

28/12/2022

Rio - Gizelly Bicalho já sofreu com relacionamentos que deram errado antes de engatar no namoro com Talles Gripp. Em entrevista ao podcast "Posso Mandar Áudio?", apresentado por Dani Calabresa, a ex-BBB revelou ter sido enganada por um rapaz com quem teve um affair e contou detalhes da decepção amorosa.

"Eu ficava com um menino que estudava em São Paulo, e eu morava em Vitória. Ele tinha casa lá também e me chamou para sair, para almoçar. Vimos uma série na casa dele, ele se arrumou e falou que precisava ir ao shopping comprar um negócio para ir ao casamento dos amigos dele no outro dia", relatou a advogada.

A influenciadora disse que deu uma carona ao ficante até o estabelecimento antes de sair para uma noitada com amigos: "Deixei ele no shopping, voltei para casa e me arrumei para ir para uma rua de barzinhos para beber. Perguntei o que ele iria fazer naquela noite e ele disse que iria sair para beber com uns amigos que não via há muito tempo".

No entanto, ao longo da noite, Gizelly se deparou com o rapaz na companhia de outra mulher ao chegar em uma casa de shows e ainda descobriu que os dois se encontraram no shopping para jantar. "Fui lanchinho da tarde (...) Eu passei a tarde inteira com ele, deixei ele para jantar no shopping com a menina e depois ele foi ficar com a menina na minha frente!", completou.