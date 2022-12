André Rizek e Andréia Sadi são pais de João e Pedro, de 1 ano e oito meses - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2022 15:34 | Atualizado 28/12/2022 15:43

Rio - André Rizek usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para relatar uma experiência pessoal da paternidade após Luana Piovani entrar em uma nova polêmica com Pedro Scooby. Na última terça-feira, a atriz detonou o surfista ao afirmar que ele permite que os filhos assistam filmes inadequado para crianças. Em postagem no Twitter, o apresentador do SporTV revelou ter passado por uma situação parecida com a mulher, a jornalista Andréia Sadi.

"Essas mães... A Andreia outro dia não me deixou ver 'Rogue One' com os moleques (1 ano e oito meses). Argumentei que nem tinha o Darth Vader nesse. Mas, no primeiro tiro de blaster, ela já desligou a TV e deu esporro", contou o pai dos gêmeos João e Pedro, citando o filme derivado da saga "Star Wars".

Essas mães... A @AndreiaSadi outro dia não me deixou ver Rogue One com os moleques (1 ano e oito meses). Argumentei que nem tinha o Darth Vader nesse. Mas no primeiro tiro de blaster ela já desligou a TV e deu esporro https://t.co/ydRBDqi0qF — André Rizek (@andrizek) December 27, 2022

Entenda a polêmica

Luana Piovani e Pedro Scooby trocaram farpas nas redes sociais após a atriz criticar o ex-marido por ter dado um celular aos filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. A ex-global disse ter pedido a senha dos aparelhos para monitorar os conteúdos consumidos pelos filhos e se revoltou com a reação do surfista: "Ele não me respeita", desabafou.

Já Scooby afirmou que não iria responder as postagens da atriz pela internet e acrescentou que Luana estava ciente do "momento delicado" que ele vive, após o nascimento de Aurora, sua primeira filha com a modelo Cintia Dicker. Pelos Stories, o ex-participante do "BBB 22" revelou que a herdeira, que nasceu na noite de segunda-feira, já passou por duas cirurgias.

Em novo desabafo, Luana destacou que expõe seus problemas com o ex-marido "porque funciona" : "Consideração por mim nunca existiu. Liguei para falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir pra mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante , calmamente, ouço a primeira patada:' vai querer mandar na minha casa?'. E, aí, se deu a sequência de grosseria, até a desligada de telefone na minha cara. Assim que ele trata a mãe dos filhos dele, que tanto fez por ele", relatou.

Ela ainda aproveitou para enviar um recado à Cintia, que foi dirigindo até a maternidade para dar à luz. "Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada à direção de um carro em movimento. E todos aplaudem, têm peninha. Sabe o que vocês são, mulheres? Burras. Graças a vocês, as cegas que podem ver, levaremos séculos para mudar a nossa triste realidade de abusadas. Eu lamento pela minha semelhante que, pelo que percebo, ainda não entendeu o que está por vir. Escolhas", concluiu.