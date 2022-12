Francis Piovani apoia a filha, Luana Piovani e critica Pedro Scooby - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2022 12:41

Rio - Francis Piovani, mãe de Luana Piovani, usou as redes sociais, na terça-feira, para defender a atriz, que tem trocado farpas com o ex-marido, Pedro Scooby. No Instagram, Francis aproveitou para criticar seu antigo genro ao receber a mensagem de um seguidor que pediu para que ela intercedesse pelo surfista na discussão.