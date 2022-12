Gkay desativa conta no Twitter após receber críticas - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2022 09:31 | Atualizado 28/12/2022 09:33

Rio - Depois de ser hospitalizada, Gkay, de 30 anos, desativou sua conta no Twitter na madrugada desta quarta-feira. A humorista foi criticada por alguns internautas da rede social, que resgataram publicações antigas dela com comentários preconceituosos.

A influenciadora digital deu entrada em um hospital de São Paulo, nesta terça-feira, em meio a polêmicas envolvendo seu nome. Ela foi medicada e recebeu alta no mesmo dia. O bafafá sobre Gkay começou no último domingo, quando Fabio Porchat citou Jô Soares, que faleceu aos 84 anos, em agosto, e cutucou a humorista durante o "Melhores do Ano", no "Domingão com Huck", da TV Globo. "O que Jô Soares faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar", afirmou ele a Tatá Werneck.

A atriz lamentou a situação no Twitter. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", afirmou Gkay em um trecho do desabafo.

Porchat, então, se manifestou através do Instagram, nesta terça-feira. "A minha piada dizendo 'ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir...", opinou. Ele recebeu o apoio de alguns famosos.

No mesmo dia, a dona da 'Farofa' ainda foi detonada por seu ex-professor na "Dança dos Famosos", Rodrigo Thomaz, com quem a atriz se apresentou na edição mais recente da competição. "Nunca falei abertamente sobre o assunto 'Gkay', mas já está acontecendo naturalmente e outras pessoas estão mostrando quem ela é", iniciou o dançarino, em postagem nos Stories do Instagram. "Pois é, obrigado, Porchat, por falar 1/5 do que é Gkay de verdade. Tive o ‘prazer’ de conhecer e conviver até mesmo em sua casa com o pior ser humano que já pude conhecer".