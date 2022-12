Virgínia Fonseca e Poliana Rocha - Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca e Poliana Rocha

Publicado 28/12/2022 18:59

Rio - Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, conversou com os seguidores, nesta quarta-feira, sobre a convivência com Virgínia Fonseca, que é casada com Zé Felipe, filho do sertanejo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e um internauta quis saber: "Você já brigou com a Vi? Amo vocês duas juntas, amizade de vocês é verdadeira, sinto isso", disse.

Em resposta, a jornalista garantiu: "Nunca brigamos!! Graças a Deus, temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito!! Amo muito ela". Em outro momento, Poliana contou que pretende passar o Revéillon em São Paulo, acompanhando Leonardo, que fará um show na Avenida Paulista.