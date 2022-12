Wanessa Camargo - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2022 16:12

Rio - Wanessa Camargo surgiu em clima de festa, nesta quarta-feira, ao celebrar seu aniversário de 40 anos. A cantora usou o Instagram para compartilhar uma reflexão sobre o momento que vive e aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.

"40 anos é um número significativo, porém, chegando aqui, é muito mais simples do que eu realmente achava que seria. Pra mim, aprender sempre será uma meta. Evoluir a cada dia, evoluir com cada situação e experiência. Mesmo achando que aos 40 já saberia muito mais do que sei, sinto enorme gratidão por cada um de vocês, pelas suas mensagens e por todo carinho nesse dia tão especial", escreveu a artista, na legenda da publicação.

Em seguida, a filha de Zezé Di Camargo acrescentou: "Espero ter mais 40, 50 anos pra poder continuar vivendo, crescendo e compartilhando a vida com pessoas incríveis. Gratidão a todas às pessoas que fazem ou fizeram parte de alguma forma da minha vida. Apenas desejo por mais momentos e relações incríveis sempre! Amo todos vocês!", declarou.

Nos comentários, Wanessa ainda recebeu as felicitações de seguidores e amigos: "Minha linda que merece o mundo. Te amo", escreveu Camilla Camargo, irmã da cantora. "Parabéns, meu amor!!! Muitas felicidades", desejou Pocah. "Feliz aniversário, caprica linda", disse Gloria Groove. "Parabéns, lindona!!! Viva você!! Saúde e muitas alegrias na tua vida", completou Bárbara Borges.

